Девять человек сняли за хулиганство с поезда в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Транспортные полицейские на станции Нур-Султан сняли группу людей за хулиганство в пассажирском поезде сообщением Алматы – Костанай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте МВД РК.

18 февраля текущего года в линейное управление полиции на станции Нур-Султан с заявлением обратилась 26-летняя проводница одного из вагонов пассажирского поезда сообщением Алматы - Костанай о том, что группа пассажиров из девяти человек распивала алкогольные напитки, громко разговаривала, мешая другим пассажирам, тем самым нарушала общественный порядок.

На замечания проводницы реагировали агрессивно, в отношении нее выражались нецензурной бранью, оскорбляющей ее честь и достоинство. После этого испуганная женщина закрылась в служебном купе и вызвала начальника поезда и полицейских.

Прибывшим сотрудникам транспортной полиции, которые находились при исполнении своих должностных обязанностей в этом пассажирском поезде, мужчины также оказали физическое сопротивление.

По прибытию поезда в столицу правонарушители были сняты с поезда и доставлены в дежурную часть линейного отдела полиции на станции Нур-Султан, где на вышеуказанных лиц были составлены протоколы. З адержанные лица находились в состоянии алкогольного опьянения.

Этот факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 293 УК РК «Хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти».