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Девять человек скончались от ковидной пневмонии за сутки в Казахстане

30 Ноября 2021 08:29
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Девять человек скончались от ковидной пневмонии за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще девять человек скончались от пневмонии с признаками коронавируса в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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28.11.2021 г. зафиксировано 10 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 9 летальных исходов и 19 человек выздоровело.

Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 82550, летальных случаев - 5149, выздоровевших - 73824.

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#Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК  
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