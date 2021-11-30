Девять человек скончались от ковидной пневмонии за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще девять человек скончались от пневмонии с признаками коронавируса в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

28.11.2021 г. зафиксировано 10 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 9 летальных исходов и 19 человек выздоровело.

Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 82550, летальных случаев - 5149, выздоровевших - 73824.