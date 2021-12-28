Девять человек скончались от коронавируса за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о зарегистрированных случаев летального исхода коронавирусной инфекции и пневмонии с признаками коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения РК.

По информации Минздрава, за 26 декабря зарегистрировано 9 летальных исходов при положительном ПЦР-тесте на COVID-19. Смертельных случаев при отрицательном тесте (пневмония с признаками коронавируса) не зафиксировано.