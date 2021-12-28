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Девять человек скончались от коронавируса за сутки в Казахстане
28 Декабря 2021 08:28
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о зарегистрированных случаев летального исхода коронавирусной инфекции и пневмонии с признаками коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения РК.
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По информации Минздрава, за 26 декабря зарегистрировано 9 летальных исходов при положительном ПЦР-тесте на COVID-19. Смертельных случаев при отрицательном тесте (пневмония с признаками коронавируса) не зафиксировано.
Опубликованы также данные в разрезе регионов.
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