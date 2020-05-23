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Девять человек с коронавирусом выявили в районной больнице в Атырауской области

23 Мая 2020 22:11
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Девять человек с коронавирусом выявили в районной больнице в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Число инфицированных коронавирусом в Атырауской области увеличилось за сутки на 16 человек. Таким образом, число заболевших инфекцией в регионе достигло 857 человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Оперативный штаб Атырауской области.

По информации штаба, пятеро заболевших - сотрудники подрядных организаций, действующих на Тенгизском месторождении.

«Еще девять заболевших - пациенты Жылыойской центральной районной больницы, одна жительница села Аккистау, 1968 года рождения, а также жительница Атырау, 1986 года рождения», - сообщили в штабе..

У всех 16 по результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19.

Круг контактных лиц и очаги заражения выявлены, заболевшие помещены в инфекционный стационар.

В настоящее время состояние всех больных удовлетворительное. В соответствии с утвержденным протоколом проводится лечение.

Отметим, что на Тенгизском месторождении с 18 марта начал работать районный оперативный штаб, с 20 апреля филиал областного оперативного штаба.

14 мая Атырау посетил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов. На экстренном совещании по ситуации на Тенгизском месторождении были даны поручения по стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе.

20 мая на Тенгиз прибыла специальная рабочая группа в составе двух заместителей акима области, ряда руководителей областных управлений и департаментов, правоохранительных органов, руководства ТШО.

Ранее сообщалось, что из-за вспышки коронавируса на Тенгизе введены особый режим и дополнительные ограничительные меры. Вспышку коронавируса на Тенгизе объяснили в Минздраве.

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Ключевые слова: Атырауская область, Здравоохранение, Общество, Коронавирус в РК,
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Автор:

Виктор Сутягин

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