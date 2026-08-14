Девять человек привлекли к ответственности за сталкинг в области Абай

С начала года в области Абай суды вынесли решения в отношении девяти человек по делам, связанным со сталкингом, передает Kazinform со ссылкой на МВД РК.

Как пояснили в полиции, сталкинг может проявляться в многократных сообщениях в социальных сетях, звонках, преследовании, слежке и попытках навязать человеку нежелательные встречи.

— Сталкинг — не забота. Сталкинг — не любовь. Это преследование, которое угрожает свободе и безопасности человека, — подчеркнули в ведомстве.

В полиции отметили, что подобные действия могут выглядеть со стороны как проявление интереса, однако для жертвы они становятся причиной страха, тревоги и постоянного психологического давления.

Напомним, убийцу Нурай Серикбай приговорили к пожизненному заключению. Шерхан Аймахан, обвиняемый в жестоком убийстве 21-летней Нурай Серикбай, принуждении к браку и сталкинге будет отбывать максимальный срок наказания в учреждении чрезвычайной безопасности



