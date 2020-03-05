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Девять человек поощрили за сообщение о фактах коррупции в СКО

5 Марта 2020 21:29
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Девять человек поощрили за сообщение о фактах коррупции в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области Антикоррупционная служба поощрила девять человек за сообщения о коррупционных правонарушениях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы ведомства, общая сумма вознаграждения превысила 1,3 млн тенге. В Антикоррупционной службе отметили, что величина премии дифференцируется.

«Если человек сообщит о коррупционном преступлении, то он может получить 10% от суммы взятки после того, как будет вынесен обвинительный приговор. Согласно разработанным правилам, по коррупционным преступлениям, по которым сумма взятки или причиненного ущерба, либо стоимость представленных льгот или оказанных услуг не превышает 1000 МРП, или 2,6 млн тенге, – сумма вознаграждения составляет от 79 530 до 265 100 тенге в зависимости от категории преступления. Если сумма превышает 1000 МРП – сумма вознаграждения составит 10 % от указанной суммы, но не более 4000 МРП, сейчас это 10,6 млн тенге», - проинформировали в пресс-службе.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Коррупция,
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Автор:

Олеся Жуковень

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