Девять человек погибли при падении рекламного щита в Индии

9 человек погибли, 70 получили ранения в результате обрушения огромного рекламного щита и металлической башни в Мумбаи на фоне порывистого ветра и дождя, передает агентство Kazinform со ссылкой на The Tribune India.

По меньшей мере девять человек погибли и 70 получили ранения в понедельник в результате падения рекламного щита высотой 100 футов в Мумбаи, где прошли дожди и пыльная буря. Щит упал на бензоколонку в районе Гаткопара, а строящаяся металлическая башня рухнула на дорогу на фоне порывистого ветра в Вадале, Мумбаи.

Рекламный щит, который, по мнению гражданских чиновников, был установлен незаконно, упал на бензоколонку на перекрестке Чедданагар в Гаткопаре, в результате 9 человек погибли, 70 получили ранения. По данным полиции Мумбаи, поисково-спасательная операция продолжается.

Тем временем полиция Мумбаи возбудила дело против владельца щита компании Ego Media и других лиц, причастных к обрушению рекламного щита.