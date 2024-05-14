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    10:22, 14 Май 2024 | GMT +6

    Девять человек погибли при падении рекламного щита в Индии

    Девять человек погибли в результате падения рекламного щита в Индии
    Фото: скрин с видео

    9 человек погибли, 70 получили ранения в результате обрушения огромного рекламного щита и металлической башни в Мумбаи на фоне порывистого ветра и дождя, передает агентство Kazinform со ссылкой на The Tribune India.

    По меньшей мере девять человек погибли и 70 получили ранения в понедельник в результате падения рекламного щита высотой 100 футов в Мумбаи, где прошли дожди и пыльная буря. Щит упал на бензоколонку в районе Гаткопара, а строящаяся металлическая башня рухнула на дорогу на фоне порывистого ветра в Вадале, Мумбаи.

    Рекламный щит, который, по мнению гражданских чиновников, был установлен незаконно, упал на бензоколонку на перекрестке Чедданагар в Гаткопаре, в результате 9 человек погибли, 70 получили ранения. По данным полиции Мумбаи, поисково-спасательная операция продолжается.

    Тем временем полиция Мумбаи возбудила дело против владельца щита компании Ego Media и других лиц, причастных к обрушению рекламного щита.

    Теги:
    Видео Индия Мировые новости
    Рабига Нурбай
    Автор
    Рабига Нурбай
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