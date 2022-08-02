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Девять человек погибли в результате пожара в одной из больниц Индии
2 Августа 2022 07:31

Девять человек погибли в результате пожара в одной из больниц Индии

МУМБАИ. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - 9 человек погибли, еще 8 получили тяжелые ранения в результате пожара, который произошел в одной из частных больниц штата Мадхья-Прадеш в центральной части Индии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

«Во время пожара в трехэтажном здании больницы, расположенной в городе Джабалпур на расстоянии 1094 км от Мумбаи, находилось около 150 человек, всех заблокированных удалось вызволить из огня», - сообщил главный суперинтендант полиции Джабалпура Акхилеш Гаур.

По его словам, поисковые работы завершены, первый этаж здания полностью разрушен.

Как отметил окружной магистрат Джабалпура Иллаяраджа Т., на место происшествия были отправлены девять сотрудников противопожарной службы. Пожар, который, по всей вероятности, был вызван коротким замыканием, удалось потушить.

По словам чиновника, среди погибших числятся 4 пациента, 3 работника больницы, сиделка и еще один человек, личность которого предстоит установить.

Главный министр штата Мадхья-Прадеш Шиврадж Сингх Чоухан объявил о выплате компенсаций в размере 6332 долларов США семьям погибших в результате пожара.


Фото: Global Look Press



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