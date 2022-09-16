Девять человек погибли в давке на концерте в Гватемале

ГВАТЕМАЛА. КАЗИНФОРМ – Девять человек погибли и около 20 получили ранения в результате давки на концертев Гватемале в четверг, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.

Инцидент произошел в городе Кецальтенанго, где проходило второе по величине празднование 201-й годовщины независимости Гватемалы от Испании.

После закрытия шоу гватемальской рок-группы Bohemia Suburbana образовалась многотысячная давка, поскольку часть зрителей пыталась уйти, в то время как другая - войти. Ситуацию усугубили природные условия, из-за дождя на поле было много грязи, что приводило к падению людей.

На видео, распространяемом на платформах социальных сетей, видно, как десятки человек сталкиваются. Слышны крики, призывающие прекратить толкаться и отойти в сторону, чтобы можно было спасти тех, кто упал.

Мэр города Кецальтенанго Амилькар Ривас сообщил, что несмотря на разрешение властей, организаторы мероприятия не справились с безопасностью и контролем толпы, что привело к жертвам.

Фото: apnews.com











