РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:40, 23 Август 2024 | GMT +6

    Девять человек погибли в авиакатастрофе в джунглях Таиланда

    Девять человек погибли в авиакатастрофе в джунглях Таиланда
    Фото: Синьхуа

    В результате крушения небольшого самолета в восточной части Таиланда 22 августа погибли 5 граждан Китая, два члена экипажа и оба пилота. Об этом Синьхуа сообщили в посольстве Китая в Таиланде со ссылкой на таиландские власти, передает агентство Kazinform.

    Как сообщил губернатор провинции Чаченгсау Чонлати Янгтронг, около 15:10 по местному времени чартерный рейс с двумя пилотами и семью пассажирами на борту, следовавший в восточную прибрежную провинцию Трат, разбился в мангровом лесу. Поисково-спасательная операция продолжается.

    Как говорится в заявлении Управления гражданской авиации Таиланда, перед падением самолет Cessna Caravan C208B с бортовым номером TFT 209 авиакомпании Thai Flying Service потерял связь с центром управления воздушным движением и исчез с радаров. Ранее самолет вылетел из аэропорта Суварнабхуми, расположенного в столице страны Бангкоке.

    Теги:
    Авиакатастрофа Китай Таиланд Происшествия Мировые новости
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
    Сейчас читают
    telegram