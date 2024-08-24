Девять человек погибли в авиакатастрофе в джунглях Таиланда

В результате крушения небольшого самолета в восточной части Таиланда 22 августа погибли 5 граждан Китая, два члена экипажа и оба пилота. Об этом Синьхуа сообщили в посольстве Китая в Таиланде со ссылкой на таиландские власти, передает агентство Kazinform.

Как сообщил губернатор провинции Чаченгсау Чонлати Янгтронг, около 15:10 по местному времени чартерный рейс с двумя пилотами и семью пассажирами на борту, следовавший в восточную прибрежную провинцию Трат, разбился в мангровом лесу. Поисково-спасательная операция продолжается.

Как говорится в заявлении Управления гражданской авиации Таиланда, перед падением самолет Cessna Caravan C208B с бортовым номером TFT 209 авиакомпании Thai Flying Service потерял связь с центром управления воздушным движением и исчез с радаров. Ранее самолет вылетел из аэропорта Суварнабхуми, расположенного в столице страны Бангкоке.