РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:38, 30 Август 2021 | GMT +6

    Девять человек погибли при ракетном ударе США в Кабуле

    None
    None
    КАБУЛ. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Девять человек погибли в результате ракетного удара ВС США в Кабуле в воскресенье, все они были членами одной семьи. Об этом со ссылкой на родственника погибших сообщил телеканал CNN, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    По его данным, среди жертв были шестеро детей, самым младшим было по два года.

    Американские силы в воскресенье нанесли удар с беспилотника, уничтожив в Кабуле автомобиль со взрывчаткой, с помощью которого намеревались совершить теракт боевики группировки «Исламское государство в Хорасане», являющейся ответвлением экстремистской организации «Исламское государство».

    Согласно поступающим данным, в результате атаки ВС США были уничтожены два транспортных средства и частично разрушен жилой дом. Ранее газета Afghanistan Times сообщила о семи погибших.

    Как сообщалось, в районе аэропорта Кабула прогремел взрыв.



    Теги:
    Афганистан Происшествия Мировые новости
    Сейчас читают
    04:04, 02 Октябрь 2023
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!