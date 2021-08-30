Девять человек погибли при ракетном ударе США в Кабуле

КАБУЛ. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Девять человек погибли в результате ракетного удара ВС США в Кабуле в воскресенье, все они были членами одной семьи. Об этом со ссылкой на родственника погибших сообщил телеканал CNN, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По его данным, среди жертв были шестеро детей, самым младшим было по два года.

Американские силы в воскресенье нанесли удар с беспилотника, уничтожив в Кабуле автомобиль со взрывчаткой, с помощью которого намеревались совершить теракт боевики группировки «Исламское государство в Хорасане», являющейся ответвлением экстремистской организации «Исламское государство».

Согласно поступающим данным, в результате атаки ВС США были уничтожены два транспортных средства и частично разрушен жилой дом. Ранее газета Afghanistan Times сообщила о семи погибших.

Как сообщалось, в районе аэропорта Кабула прогремел взрыв.



