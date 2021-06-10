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Девять человек погибли при обрушении здания в Южной Корее

Автор:  
Adlet Seilkhanov
10 Июня 2021, 21:15
Девять человек погибли при обрушении здания в Южной Корее

КВАНДЖУ. КАЗИНФОРМ – Пятиэтажное здание рухнуло в северо-восточном городе Кванджу, в Южной Корее. В результате происшествия погибли девять человек и еще восемь получили серьёзные ранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на на агентство Yonhap.

Сообщение о крушении пятиэтажного здания, в результате которого завалило пассажирский автобус, стоявший рядом со строительной площадкой, поступило в городе Кванджу в 16:22 часа по местному времени.

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Сообщается, что число жертв по причине крушения составило девять человек, восемь человек были отправлены в ближайшие госпитали с серьезными ранениями. Все пострадавшие были пассажирами автобуса.

Изначально предполагалось, что в автобусе находилось 12 человек.

Сообщается, что под руинами здания могли быть два легковых автомобиля, позже стало известно, что им едва удалось избежать катастрофы.

Собственник магазина напротив строительной площадки рухнувшего здания Янг Ик-чже (Yang Ik-je) сообщил, что после того как он выбежал наружу он почувствовал трясение земли.

«Не было видно дороги, будто она была окутана густым туманом», - сообщил он.

Мужчина немедленно сообщил о происшествии властям, после того как проверил видеокамеры наблюдения, где было видно, что здание обрушилось на автобус.

Спасателями проводятся поисковые работы. Причина крушения пока устанавливается.

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