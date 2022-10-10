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    13:17, 10 Октябрь 2022 | GMT +6

    Девять человек погибли при обрушении крыши на севере Пакистана

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    ИСЛАМАБАД. ТАСС - КАЗИНФОРМ - По меньшей мере девять человек погибли при обрушении крыши жилого дома в пакистанском регионе Гилгит-Балтистан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

    По сообщению газеты Dawn, инцидент произошел в воскресенье утром в городе Чилас, расположенном в северной части региона. Причиной происшествия стало ветхое состояние глинобитной крыши. Как пишет издание, в результате внезапного обрушения погибли восемь детей и одна женщина. Их тела удалось извлечь из-под обломков в ходе двухчасовой спасательной операции.


    Фото: apa.az




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