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Девять человек погибли при обрушении горных пород на северо-западе Китая
25 Июля 2022 06:39

Девять человек погибли при обрушении горных пород на северо-западе Китая

ЛАНЬЧЖОУ. СИНЬХУА – КАЗИНФОРМ - Девять человек погибли в результате обрушения горных пород в провинции Ганьсу в Северо-Западном Китае, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Синьхуа.

Как сообщили местные власти, ЧП произошло примерно в 11:15 по местному времени на территории уезда Цзинтай города Байинь. В результате обрушения под завалами оказались 17 человек, 9 из которых погибли, 7 получили травмы и один человек до сих пор числится пропавшим без вести.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Провинция Ганьсу располагается между Тибетским нагорьем, Монголией и провинцией Сычуань. Через провинцию протекает река Хуанхэ. Большая часть территории занимают степи, переходящие на востоке в пустыню Алашань (часть Гоби). Общая площадь степи составляет 16,64 млн гектаров, площадь лесов — 4,26 млн гектаров. На юго-западной границе провинции вздымаются горы Циляньшань (до 5 км высотой).

Ганьсу — один из самых сейсмоопасных регионов Китая. 16 декабря 1920 года здесь произошло крупное землетрясение, в результате которого погибло до 200 тыс. человек. В 2010 году в Ганьсу произошел оползень, вызвавший человеческие жертвы.

Ранее сообщалось о том, что в Кыргызстане обрушился ледник. В результате происшествия два человека получили незначительные травмы, погибших нет.


Фото: Photo: REUTERS/Jason Lee

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