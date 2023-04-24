Девять человек погибли от удара молнии в Бангладеш

ДХАКА. КАЗИНФОРМ - Девять человек погибли от серии ударов молний в Бангладеш менее чем за два часа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Xinhua.

Смертельные случаи были зарегистрированы в различных районах округов Сунамгандж, Маулвибазар и Силхет между 10:00 и 11:00 по местному времени в воскресенье во время сильного дождя.

Большинство смертельных инцидентов произошло в сельской местности, когда люди работали в поле.

Смерть от удара молнии в Бангладеш в это время года является частым явлением, в связи со сменой сухого и дождливого периодов.

Сотни смертельных случаев от удара молнии регистрируются ежегодно в этой густонаселенной стране Южной Азии в последние несколько лет. Эксперты утверждают, что это связано с изменением климата.