Девять человек погибли из-за наводнений в Турции

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Жертвами схода селевых потоков в турецкой провинции Кастамону стали девять человек, а в зоне бедствия в провинции Бартын продолжаются поиски одного жителя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».

Об этом говорится в сообщении Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).

Наводнения и оползни начались на севере страны в среду в результате обильных дождей.

От непогоды пострадали провинции Бартын, Кастамону, Синоп и Самсун. Для эвакуации жителей задействованы военные вертолеты.

В районах, пострадавших от наводнений, действвуют центры по координации действий при стихийных бедствиях.

Турция этим летом столкнулась с сильными лесными пожарами, которые активно распространялись из-за жаркой погоды. По состоянию на четверг практически все очаги возгорания удалось взять под контроль.