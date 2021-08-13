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Девять человек погибли из-за наводнений в Турции

13 Августа 2021 00:35
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Девять человек погибли из-за наводнений в Турции

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Жертвами схода селевых потоков в турецкой провинции Кастамону стали девять человек, а в зоне бедствия в провинции Бартын продолжаются поиски одного жителя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».

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Об этом говорится в сообщении Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).

Наводнения и оползни начались на севере страны в среду в результате обильных дождей.

От непогоды пострадали провинции Бартын, Кастамону, Синоп и Самсун. Для эвакуации жителей задействованы военные вертолеты.

В районах, пострадавших от наводнений, действвуют центры по координации действий при стихийных бедствиях.

Турция этим летом столкнулась с сильными лесными пожарами, которые активно распространялись из-за жаркой погоды. По состоянию на четверг практически все очаги возгорания удалось взять под контроль.

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#Происшествия   #Турция  
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