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Девять человек погибли и десятки ранены при взрыве в центре Гаваны
7 Мая 2022 07:35

Девять человек погибли и десятки ранены при взрыве в центре Гаваны

ГАВАНА. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере девять человек погибли в результате сильного взрыва в пятизвездочном отеле «Саратога», расположенном в центре кубинской столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Кубинские власти насчитывают 13 пропавших без вести, спасатели разбирают завалы, 40 человек госпитализированы с ранениями.

Президент страны Мигель Диас-Канель отверг версию теракта. По данным предварительного расследования, причиной трагедии стала утечка газа.

Кубинский лидер прибыл на место происшествия в сопровождении премьер-министра страны и председателя кубинского парламента. До этого глава государства посетил пострадавших в нескольких больницах города.

Взрыв произошёл в пятницу утром, обрушилась часть фасада здания и возник пожар. Дым наблюдался из разных районов Гаваны.

Историческое здание отеля «Саратога» было построено в конце 19 века, последняя реставрация проводилась в 2005 году.



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