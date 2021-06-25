Девять человек оказались заложниками непогоды в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области в службу «112» поступил вызов о том, что 9 человек остались заложниками непогоды, увязнув на автомобилях в грязи на одной из баз отдыха. На помощь оперативно прибыли спасатели ДЧС ВКО на высокопроходимой технике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

Всего спасателями было эвакуировано 9 человек, 1 из них ребенок, два автомобиля отбуксированы на твердый грунт и путешественники смогли дальше продолжить свой путь в полной безопасности.



