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    22:22, 24 Июнь 2021 | GMT +6

    Девять человек оказались заложниками непогоды в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области в службу «112» поступил вызов о том, что 9 человек остались заложниками непогоды, увязнув на автомобилях в грязи на одной из баз отдыха. На помощь оперативно прибыли спасатели ДЧС ВКО на высокопроходимой технике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

    Всего спасателями было эвакуировано 9 человек, 1 из них ребенок, два автомобиля отбуксированы на твердый грунт и путешественники смогли дальше продолжить свой путь в полной безопасности.



    Теги:
    МЧС Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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