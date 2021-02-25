Девять человек из снежного плена вызволили близ Экибастуза

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области на трассах за сутки спасены 9 человек. Спасательные операции прошли под Экибастузом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«24 февраля в 19:40 на пульт 112 поступило телефонное сообщение о помощи из Экибастузской зоны. В восьми километрах от села Шикылдак, на автодороге Кызылорда-Павлодар в снежном плену оказались две легковые машины», - сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

На место, по данным ДЧС, сразу были направлены два человека личного состава и на одной машине. Они отбуксировали на очищенный участок дороги оба застрявших автомобиля. В салонах находились шесть человек, в медицинской помощи они не нуждались.

«25 февраля в 02:46 поступило сообщение о том, что в 40 километрах от города Экибастуза легковой автомобиль находится в неисправном состоянии. На место выехали два человека оперативно-спасательного отряда, доставили в город Экибастуз трёх человек», - добавили в департаменте.

Благодаря действиям спасателей, никто не получил обморожения, в медицинской помощи не нуждался.