Девять человек без ПЦР-справок прибыли в Атыраускую область

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атыраускую область за последние сутки через пограничный переход «Курмангазы» на границе с Астраханской областью РФ прибыли 9 человек без ПЦР-справок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всего за прошедшие сутки на территорию области через переход «Курмангазы» въехали 186 человек - 166 водителей транспортных средств, осуществляющих международные перевозки и 20 пассажиров. У 9 пассажиров отсутствовали справки о прохождении ПЦР-тестов на COVID-19. Все они были изолированы в карантинный стационар в Курмангазинском районе», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области

Как отметили в ведомстве, с 6 октября 2020 года в Атыраускую область прибыли 25 616 человек, из них 3 693 пассажира и 21 923 водителя. Были протестированы на COVID-19 методом ПЦР-теста 2 724 гражданина Казахстана, выявлено девять случаев коронавирусной инфекции. 277 иностранных граждан, не имевших ПЦР-тестов, отправлены обратно.