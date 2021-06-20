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Девять боксеров представят Казахстан на Олимпиаде в Токио

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
20 Июня 2021, 20:49
Девять боксеров представят Казахстан на Олимпиаде в Токио

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В боксе от Казахстана на Олимпиаде-2020 выступят 9 спортсменов (8 мужчин и 1 женщина). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

У женщин в весах до 51, 57, 60 и 69 килограммов Казахстан остался без лицензий. В категории до 75 килограммов выступит Надежда Рябец.

Всего в Токио будут биться 286 боксеров (186 мужчин и 100 женщин), среди которых будет разыграно 13 комплектов наград: 8 - у мужчин и 5 - у женщин.

Состав мужской сборной Казахстана:
До 52 килограммов: Сакен Бибосынов
До 57 килограммов: Серик Темиржанов
До 63 килограммов: Закир Сафиуллин
До 69 килограммов: Абылайхан Жусупов
До 75 килограммов: Абильхан Аманкул
До 81 килограмма: Бекзад Нурдаулетов
До 91 килограмма: Василий Левит
Свыше 91 килограмма: Камшыбек Кункабаев


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