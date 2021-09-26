Девять авто пострадали в результате действий угонщика в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В департаменте полиции рассказали о подробностях инцидента в Нур-Султане, в котором угонщик протаранил несколько автомобилей. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним , что сегодня стало известно, что из поселка Жанаарка Карагандинский области был совершен угон автомашины марки Mitsubishi. Машина была зафиксирована на территории столицы. Угонщик, не подчиняясь на законные требования сотрудников полиции, грубо нарушал ПДД. В результате инцидента сотрудник полиции получил телесные повреждения.

Как прокомментировал официальный представитель департамента полиции города Нур-Султана Данияр Орал, полицейскому оказана необходимая помощь. Сейчас его жизни ничто не угрожает.

«С целью предотвращения угрозы участникам дорожного движения, учитывая, что водитель продолжал игнорировать требования об остановке, полицейские вынуждены были применить табельное оружие с соблюдением всех мер безопасности. После того как угонщик, уходя от погони перескакивал через бордюры, выезжал на полосу встречного движения и протаранил несколько припаркованных автомашин вдоль дороги, были произведены предупредительные выстрелы в воздух и по колесам автомашины, после чего автомобиль был остановлен», - сообщил Данияр Орал.

Всего в результате действий правонарушителя пострадали 9 автомашин. Как уточнили в департаменте полиции, владельцы транспортных средств и суммы материального ущерба устанавливаются. Помимо угона, в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 380 УК РК. 22-летний нарушитель задержан и водворен в ИВС.



