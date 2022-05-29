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29 Мая 2022 03:00
Девять альпинистов ранены и двое погибли в Швейцарских Альпах
БЕРН. КАЗИНФОРМ - Два альпиниста (француз и испанец) погибли и девять получили ранения в результате падения сераков - больших глыб льда - в Швейцарских Альпах в кантоне Вале, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.
Трагедия разыгралась на высоте более 3400 метров над уровнем моря в массиве Гранд-Комбен, где совершали восхождение несколько групп.
К этому труднодоступному месту прибыли спасатели на 7 вертолетах.
Пострадавшие доставлены в больницы Сиона и Лозанны. Два человека находятся в тяжелом состоянии.
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