29 Мая 2022 03:00

Девять альпинистов ранены и двое погибли в Швейцарских Альпах

БЕРН. КАЗИНФОРМ - Два альпиниста (француз и испанец) погибли и девять получили ранения в результате падения сераков - больших глыб льда - в Швейцарских Альпах в кантоне Вале, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Трагедия разыгралась на высоте более 3400 метров над уровнем моря в массиве Гранд-Комбен, где совершали восхождение несколько групп.

К этому труднодоступному месту прибыли спасатели на 7 вертолетах.

Пострадавшие доставлены в больницы Сиона и Лозанны. Два человека находятся в тяжелом состоянии.



