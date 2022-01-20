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Девять административных зданий восстанавливают в Кызылорде

20 Января 2022 16:05
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Девять административных зданий восстанавливают в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылорде ведутся восстановительные работы 9 административных зданий, пострадавших в результате массовых беспорядков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В области ведутся работы по восстановлению пострадавших административных и предпринимательских зданий. В соответствии с приказами акима области и территориального коменданта в этих целях даны соответствующие поручения областному управлению мобилизационной подготовки.

«Сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие усиленной боевой службы с 7 по 19 января обеспечены 3-разовым горячим питанием. На территории города на спецстоянку перевезены сгоревшие автомобили. Ведутся работы по восстановлению 9 зданий административных государственных учреждений, в том числе по очистке внутренней части здания от пожарного мусора, замене неисправных дверей и окон, чистке стен, повторной штукатурке», - проинформировал заместитель руководителя областного управления по мобилизационной подготовке Багдат Алиев.

Кроме того, ведется работа по формированию списка предпринимателей, пострадавших в результате беспорядков в Кызылорде.


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#Кызылординская область   #Происшествия   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Серик Сабеков

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