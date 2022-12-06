Девяносто семей справили новоселье в Жетысуской области

6 Декабря 2022, 20:06

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Жетысуской области долгожданное новоселье справили 90 семей-очередников, большая часть из которых из числа социально уязвимых слоев населения - многодетные семьи, дети-сироты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

В эксплуатацию в Кербулакском районе сданы арендные 40-квартирный дом и 50 индивидуальных домов, построенные по программе «Нұрлы жер». С радостным событием новоселов поздравил аким района Канат Есболатов.

По данным акимата района, на строительство 5-этажного 40-ка квартирного дома в 2021 году было выделено 546 млн тенге. Строительно-монтажные работы выполнило ТОО «Бауыр құрылыс». В доме 30 трехкомнатных и 10 двухкомнатных квартир площадью до 69 кв. м. На строительства 50-ти индивидуальных жилых домов в прошлом году было выделено 778 млн тенге.

От имени новоселов выступили многодетные матери, которые поблагодарили за оказываемую государством поддержку.

«Не передать словами, как мы рады тому, что наши семьи, наши дети обрели собственную крышу над головой. На этом закончились наши скитания по съемным квартирам. Теперь под своим шаныраком, в тепле и уюте, мы будем растить и воспитывать наших детей», - отметили они.

Всего в Кербулакском районе в очереди на жилье из госфонда состоит 1427 человек. Благодаря сдаче новых квартир и домов очередь начала сокращаться.

По данным пресс-службы главы региона, с начала года в области введено в эксплуатацию 194 тыс. кв. м жилья, годовой план выполнен на 67%. Ведется строительство 325 жилых домов на 2826 квартир, из них до конца года будет построено 58 арендных домов на 490 квартир общей площадью 38,8 тыс. кв. м. Также за счет частных застройщиков строится 14 домов на 553 квартиры.

При этом за 10 месяцев по всем направлениям государственных программ жильем обеспечено 700 семей, в том числе 517 многодетных и социально уязвимых. В целом в этом году за счет всех источников финансирования в регионе планируется обеспечить жильем 1442 семьи («Нұрлы жер» – 550, «Шанырақ» – 133, «Бақытты отбасы» – 230, «7-20-25» – 529).