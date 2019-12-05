Девушку, снимавшую селфи, сбил поезд в Актобе
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Вчера в районе железнодорожного полотна в Авиагородке девушку, снимавшую селфи, сбил поезд, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.
№В 23:00 две девушки снимали селфи на фоне едущего поезда. В результате одну из них поезд сбил. Пострадавшая была доставлена в больницу скорой медицинской помощи, где под утро скончалась», - сказал пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.
В связи с этим полицейские предупреждают актюбинцев быть внимательными и осторожными вблизи железной дороги и на автодорогах.
Только в ноябре на дорогах Актюбинской области пострадало 43 пешехода, из них 6 погибло и 39 ранено, а с начала года погибло 17 и ранено 300 пешеходов. Из 304 наездов на пешеходов 108 совершено на пешеходных переходах, остальные 196 в неустановленных местах.
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