Девушку сбили на пешеходном переходе в Астане
26 Июля 2018 10:11 330
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На пешеходном переходе возле городского суда Астаны машина сбила девушку, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Водитель автомашины марки «Опель», следуя по улице Сауран со стороны улицы Улы дала в сторону улицы Бухар жырау, допустил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть в установленном месте. По факту ДТП, имевшего место 25 июля по улице Сауран, полицейскими проводится дознание», - сообщили в пресс-службе ДВД Астаны.
Девушка с различными телесными повреждениями госпитализирована в городскую больницу.
Как отметили в департаменте внутренних дел, по этому факту собраны материалы и назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
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