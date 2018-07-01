Девушку сбили на пешеходном переходе в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На пешеходном переходе возле городского суда Астаны машина сбила девушку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Водитель автомашины марки «Опель», следуя по улице Сауран со стороны улицы Улы дала в сторону улицы Бухар жырау, допустил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть в установленном месте. По факту ДТП, имевшего место 25 июля по улице Сауран, полицейскими проводится дознание», - сообщили в пресс-службе ДВД Астаны.

Девушка с различными телесными повреждениями госпитализирована в городскую больницу.

Как отметили в департаменте внутренних дел, по этому факту собраны материалы и назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.