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Девушку сбил автобус в Астане

4 Октября 2018 14:45 462
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Девушку сбил автобус в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане автобус сбил девушку на автодороге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Со слов очевидцев, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня днем в районе ЖК «Лазурный квартал». Девушку сбил автобус городского маршрута №52. Пострадавшую увезла карета скорой помощи. 

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции. Обстоятельства ДТП выясняются.


Девушку сбил автобус в Астане 

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Ключевые слова: Астана, ДТП,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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