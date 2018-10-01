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Девушку сбил автобус в Астане
4 Октября 2018 14:45 462
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане автобус сбил девушку на автодороге, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Со слов очевидцев, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня днем в районе ЖК «Лазурный квартал». Девушку сбил автобус городского маршрута №52. Пострадавшую увезла карета скорой помощи.
В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции. Обстоятельства ДТП выясняются.
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