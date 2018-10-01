Девушку сбил автобус в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане автобус сбил девушку на автодороге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Со слов очевидцев, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня днем в районе ЖК «Лазурный квартал». Девушку сбил автобус городского маршрута №52. Пострадавшую увезла карета скорой помощи.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции. Обстоятельства ДТП выясняются.



