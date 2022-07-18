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Девушку с двойным гражданством выявили в Байконуре
18 Июля 2022 22:30

Девушку с двойным гражданством выявили в Байконуре

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Девушку с двойным гражданством выявили казахстанские полицейские в Байконуре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В июле текущего года при проверке документов сотрудниками миграционной службы Представительства МВД РК в Байконуре было установлено, что 26-летняя жительница города не сообщила в установленные сроки о приобретении гражданства Российской Федерации.

«У иностранки были изъяты удостоверение личности и паспорт гражданина Республики Казахстан. Зарегистрирована утрата гражданства Республики Казахстан. Нарушительница привлечена к административной ответственности по части второй статьи 496 КоАП РК, наложен штраф в размере 612 тыс. 600 тенге», – отметили стражи порядка.


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