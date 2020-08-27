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Девушку-повара похитили для женитьбы из донерной в Таразе
27 Августа 2020 18:21
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ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Девушку-повара похитили из донерной в городе Таразе с целью женитьбы. Полицейские вернули девушку домой, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
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21 августа текущего года в 00:30 в дежурную часть поступило сообщение, что в одном из кафе областного центра похищена 20-летняя девушка-повар. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали 23-летнего жителя Таласского района, который похитил малознакомую девушку без ее согласия с целью жениться.
По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи «Похищение человека» УК РК. Девушку вернули домой. Департамент полиции Жамбылской области предупреждает, что горе-жениху грозит лишение свободы на срок от четырех до семи лет.
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