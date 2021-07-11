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    01:16, 11 Июль 2021 | GMT +6

    Девушку от суицида спасли полицейские в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Полицейские Караганды спасли девушку от суицида, которая пыталась спрыгнуть с моста. Стражи порядка в последнюю минуту смогли ее спасти, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    9 июля экипаж Батальона патрульной полиции ДП Карагандинской области в составе командира взвода капитана полиции Жумакас Нуржана, инспекторов службы старших лейтенантов полиции Танатбаева Наримана и Серикбекова Максата, патрулировал дороги областного и республиканского значения.

    В районе поселка Заречный на Восточном объезде стражи порядка на обочине дороги увидели человека. Подъехав ближе, обнаружили стоящую за перилами моста девушку. Полицейские спросили у нее имя и нужна ли ей помощь. Девушка возбужденно прокричала своё имя и попросила оставить ее в покое, чтобы она смогла покончить жизнь самоубийством.

    27-летняя жительница села стояла с бутылкой пива и агрессивно требовала уехать экипаж.

    Пока один из полицейских отвлекал девушку разговором, другой обойдя подошел ближе к агрессивно настроенной сельчанке.

    «Девушка была в состоянии алкогольного опьянения, на контакт шла очень тяжело. Мы пытались ее разговорить и попробовать отвести ее подальше от перил. У нас получилось в последний момент, в момент прыжка поймать ее за руки и выдернули на проезжую часть», - сообщил капитан полиции Жумакас Нуржан.

    Благодаря профессионализму сотрудников полиции предотвращена попытка суицида и девушка была передана в руки медицинских работников.




    Теги:
    МВД РК Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Карагандинская область Видео Общество Происшествия Правоохранительные органы
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