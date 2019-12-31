Девушку от суицида спасли гвардейцы в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Усть-Каменогорске при отработке оперативного профилактического мероприятия «Правопорядок» войсковой наряд воинской части 5518 Национальной гвардии на аллее около детской площадки обнаружил истекающую кровью девушку. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

Рядовой Табыс Кайсар по радиостанции вызвал на помощь начальника патрульной группы - лейтенанта Ермека Уалиева. Совместно они оказали девушке первую медицинскую помощь, наложили жгут, и для остановки крови перевязали бинтом руку. Также военнослужащие немедленно вызвали скорую помощь. При опросе было установлено, что девушка пыталась совершить суицид, порезав свою руку лезвием, а мотивом послужило расставание с парнем.

После она была передана бригаде скорой помощи и госпитализирована в первую городскую больницу областного центра.