+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -17 °С
Алматы: -2 °С
USD 381.18 EUR 426.85
RUB 6.17 CNY 54.56
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Девушку от суицида спасли гвардейцы в Усть-Каменогорске

31 Декабря 2019 09:30
Поделиться:
Девушку от суицида спасли гвардейцы в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Усть-Каменогорске при отработке оперативного профилактического мероприятия «Правопорядок» войсковой наряд воинской части 5518 Национальной гвардии на аллее около детской площадки обнаружил истекающую кровью девушку. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

Новости по теме

Автомобиль с рыбаками провалился под лед в ВКО
33 пассажира сломавшегося на трассе автобуса эвакуированы спасателями Алматинской области Алматинец спас женщину: ему спишут штрафы за нарушения ПДД Упавшего в  глубокую яму 9-летнего мальчика спасли в Семее

Рядовой Табыс Кайсар по радиостанции вызвал на помощь начальника патрульной группы - лейтенанта Ермека Уалиева. Совместно они оказали девушке первую медицинскую помощь, наложили жгут, и для остановки крови перевязали бинтом руку. Также военнослужащие немедленно вызвали скорую помощь. При опросе было установлено, что девушка пыталась совершить суицид, порезав свою руку лезвием, а мотивом послужило расставание с парнем.

После она была передана бригаде скорой помощи и госпитализирована в первую городскую больницу областного центра.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Общество,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив