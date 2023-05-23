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Девушку от прыжка с крыши дома спасли полицейские в Актау

Редактор:  
Гульмира Байзакова
23 Мая 2023, 14:47
Девушку от прыжка с крыши дома спасли полицейские в Актау Кадр из видео

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - 17-летнюю девушку от прыжка с крыши дома спасли полицейские в городе Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

участковые инспекторы Исламбек Шаржан и Азимбек Саттар, а также патрульные полицейские Галым Кожамуратов и Руслан Жумабаев оперативно прибыли по вызову в 27 микрорайон.

Поднявшись на крышу, полицейские не позволили девушке спрыгнуть вниз, задержали ее и подняли с места.

Стражи порядка вызвали на место происшествия скорую помощь. Подросток передан инспекторам по делам несовершеннолетних.


Мангистауская область   МВД РК   Спасение   Актау  
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