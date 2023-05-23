Девушку от прыжка с крыши дома спасли полицейские в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - 17-летнюю девушку от прыжка с крыши дома спасли полицейские в городе Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

участковые инспекторы Исламбек Шаржан и Азимбек Саттар, а также патрульные полицейские Галым Кожамуратов и Руслан Жумабаев оперативно прибыли по вызову в 27 микрорайон.

Поднявшись на крышу, полицейские не позволили девушке спрыгнуть вниз, задержали ее и подняли с места.

Стражи порядка вызвали на место происшествия скорую помощь. Подросток передан инспекторам по делам несовершеннолетних.