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Девушку осудили на 2 года за закладку синтетических наркотиков в Шымкенте

Редактор:  
Гульмира Байзакова
6 Сентября 2022, 21:27
Девушку осудили на 2 года за закладку синтетических наркотиков в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Девушку осудили на 2 года за закладку синтетических наркотиков в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

20-летняя жительница Туркестанской области признана виновной в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических средств в особо крупном размере на территории города Шымкента. Подсудимая приговорена к 2 годам лишения свободы.

Девушка устроилась закладчиком через Telegram. В ее задачи входило оставлять в тайниках на территории города свертки с наркотиками. При задержании у нее изъяли 36 свертков с наркотическими веществами. Согласно заключению экспертизы, изъятое является мефедроном общим весом 39,831 гр.


МВД РК   Шымкент   Борьба с наркотиками  
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