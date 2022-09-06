ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Девушку осудили на 2 года за закладку синтетических наркотиков в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

20-летняя жительница Туркестанской области признана виновной в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических средств в особо крупном размере на территории города Шымкента. Подсудимая приговорена к 2 годам лишения свободы.

Девушка устроилась закладчиком через Telegram. В ее задачи входило оставлять в тайниках на территории города свертки с наркотиками. При задержании у нее изъяли 36 свертков с наркотическими веществами. Согласно заключению экспертизы, изъятое является мефедроном общим весом 39,831 гр.