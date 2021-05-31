РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    04:20, 31 Май 2021 | GMT +6

    Девушку на сапборде унесло в море в Актау

    None
    None
    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В Актау во время катания на сапборде девушку унесло от берега на 300 метров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Lada.kz.

    Как сообщили в пресс-службе департамента чрезвычайных ситуаций региона, инцидент с девушкой произошёл вечером 30 мая.

    Вызов на пульт дежурного поступил в 18:10. На помощь сапбордисту направились спасатели на резиновой лодке. Они благополучно доставили её на сушу.

    Состояние девушки 1981 года рождения удовлетворительное. Медицинская помощь не потребовалась.

    Спасатели предупреждают, что купание в необорудованных и неподготовленных местах может быть опасно для жизни.

    «В ежедневном режиме в местах отдыха и купания дежурят спасатели. Они дежурят не только на берегу, но и патрулируют территорию Каспийского моря на катере. Спасатели, принимающие участие в рейдах, проводят с отдыхающими профилактические беседы, разъясняют основные правила безопасного поведения на воде. Особое внимание уделяют детям и подросткам, которые приходят к морю без сопровождения взрослых. Спасатели напоминают, что течение моря очень быстрое, и дети, которые приходят без взрослых, зачастую не догадываются о многих опасностях, которые подстерегают их в воде. Всем гражданам во время рейдов вручают памятки по правилам безопасного поведения на воде», - сообщили в ДЧС региона.



    Теги:
    МЧС Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Видео Общество Происшествия Актюбинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:52
    Каратауских краснокнижных архаров стало больше в Казахстане
    Сегодня, 15:51
    Сыр из Семея стал лучшим во Франции
    Сегодня, 15:40
    В Англии запретили одноразовые пластиковые столовые приборы
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!