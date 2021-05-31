Девушку на сапборде унесло в море в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В Актау во время катания на сапборде девушку унесло от берега на 300 метров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Lada.kz.

Как сообщили в пресс-службе департамента чрезвычайных ситуаций региона, инцидент с девушкой произошёл вечером 30 мая.

Вызов на пульт дежурного поступил в 18:10. На помощь сапбордисту направились спасатели на резиновой лодке. Они благополучно доставили её на сушу.

Состояние девушки 1981 года рождения удовлетворительное. Медицинская помощь не потребовалась.

Спасатели предупреждают, что купание в необорудованных и неподготовленных местах может быть опасно для жизни.

«В ежедневном режиме в местах отдыха и купания дежурят спасатели. Они дежурят не только на берегу, но и патрулируют территорию Каспийского моря на катере. Спасатели, принимающие участие в рейдах, проводят с отдыхающими профилактические беседы, разъясняют основные правила безопасного поведения на воде. Особое внимание уделяют детям и подросткам, которые приходят к морю без сопровождения взрослых. Спасатели напоминают, что течение моря очень быстрое, и дети, которые приходят без взрослых, зачастую не догадываются о многих опасностях, которые подстерегают их в воде. Всем гражданам во время рейдов вручают памятки по правилам безопасного поведения на воде», - сообщили в ДЧС региона.



