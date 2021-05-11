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    10:48, 11 Май 2021 | GMT +6

    Девушку на электросамокате сбили в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Девушка пострадала в аварии с электросамокатом в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как проинформировали в департаменте полиции города Алматы, авария произошла 10 мая вечером.

    «Водитель, управляя автомашиной марки «Honda CRV», следуя по улице Макатаева в западном направлении, на пересечении с улицей Абылай хана, производя манёвр правого поворота, допустил столкновение с самокатом под управлением которого была 21-летняя девушка. Она пересекала проезжую часть улицы Абылай хана в восточном направлении. В результате ДТП водитель самоката получила телесные повреждения и была доставлена в 4 городскую клиническую больницу, после осмотра отпущена домой», - сообщил начальник Управления дознания ДП города Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.

    Данный факт принят в производство сотрудниками УП Алмалинского района.


    Теги:
    ДТП Алматы Правоохранительные органы
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