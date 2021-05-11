Девушку на электросамокате сбили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Девушка пострадала в аварии с электросамокатом в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировали в департаменте полиции города Алматы, авария произошла 10 мая вечером.

«Водитель, управляя автомашиной марки «Honda CRV», следуя по улице Макатаева в западном направлении, на пересечении с улицей Абылай хана, производя манёвр правого поворота, допустил столкновение с самокатом под управлением которого была 21-летняя девушка. Она пересекала проезжую часть улицы Абылай хана в восточном направлении. В результате ДТП водитель самоката получила телесные повреждения и была доставлена в 4 городскую клиническую больницу, после осмотра отпущена домой», - сообщил начальник Управления дознания ДП города Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.

Данный факт принят в производство сотрудниками УП Алмалинского района.