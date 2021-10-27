Девушку изнасиловали в машине в Актау: проводится расследование

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау мужчина изнасиловал молодую девушку в автомобиле. Об этом заявили в общественном фонде «НеМолчи.kz». Проводится досудебное расследование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Актау мужчина изнасиловал молодую девушку в автомобиле (…). Вчера подали заявление, до сих пор не назначили следователя, не изъяли одежду у потерпевшей. Не задержали подозреваемого, не произвели осмотр места происшествия, не забрали машину на автостоянку, не назначили экспертиз. Только дежурный дал направление на судебно-медицинскую экспертизу (СМЭ) и провел допрос потерпевшей. После прохождения СМЭ родственники решили проверить ее здоровье у медиков», - говорится в публикации фонда.

В «НеМолчи.kz» сообщили, что ни одна больница не принимает пострадавшую девушку, отправляя на судмедэкспертизу.

«Главный врач 34-й больницы города Актау отказался принимать пережившую изнасилование девушку», - отметили в фонде.

Как прокомментировали в департаменте полиции Мангистауской области, по данному факту следственным отделом управления полиции Актау проводится досудебное расследование.

«26 октября 2021 года в управление полиции города Актау с письменным заявлением обратилась девушка о том, что знакомый против ее воли вступил с ней в половой акт. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 120 части 1 УК РК. Назначена судебная-медицинская экспертиза. Ведется расследование», - прокомментировали в ведомстве.