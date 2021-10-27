РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:36, 27 Октябрь 2021 | GMT +6

    Девушку изнасиловали в машине в Актау: проводится расследование

    None
    None
    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау мужчина изнасиловал молодую девушку в автомобиле. Об этом заявили в общественном фонде «НеМолчи.kz». Проводится досудебное расследование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Актау мужчина изнасиловал молодую девушку в автомобиле (…). Вчера подали заявление, до сих пор не назначили следователя, не изъяли одежду у потерпевшей. Не задержали подозреваемого, не произвели осмотр места происшествия, не забрали машину на автостоянку, не назначили экспертиз. Только дежурный дал направление на судебно-медицинскую экспертизу (СМЭ) и провел допрос потерпевшей. После прохождения СМЭ родственники решили проверить ее здоровье у медиков», - говорится в публикации фонда.

    В «НеМолчи.kz» сообщили, что ни одна больница не принимает пострадавшую девушку, отправляя на судмедэкспертизу.

    «Главный врач 34-й больницы города Актау отказался принимать пережившую изнасилование девушку», - отметили в фонде.

    Как прокомментировали в департаменте полиции Мангистауской области, по данному факту следственным отделом управления полиции Актау проводится досудебное расследование.

    «26 октября 2021 года в управление полиции города Актау с письменным заявлением обратилась девушка о том, что знакомый против ее воли вступил с ней в половой акт. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 120 части 1 УК РК. Назначена судебная-медицинская экспертиза. Ведется расследование», - прокомментировали в ведомстве.

    Теги:
    Криминал Происшествия Правоохранительные органы Мангистауская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:16
    Команда Казахстана по водному поло заняла третье место в женских соревнованиях на Азиаде
    Сегодня, 16:00
    Мужчина 8 лет живет один в деревне-призраке в СКО
    Сегодня, 15:36
    Не получившие прививку дети заразились корью в Мангистауской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!