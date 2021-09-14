Девушку избили в караоке-клубе в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы избили девушку в караоке-клубе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инцидент произошел в одном из караоке-клубов Алматы в ночь на 12 сентября. Об избиении девушка рассказала на своей странице в социальной сети.

«Девушка ударила в нос мою подругу. Я подошла ней и спросила, зачем она набросилась на мою подругу. В ответ она повернулась ко мне, посадила на танцпол и начала бить», рассказывает девушка.

Пострадавшая также сообщила о причастности к ее избиению парня девушки.

Как известно, пострадавшая обратилась с заявлением в полицию.

Как сообщили в Департаменте полиции города, данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.293 УК РК.

«Уголовное дело расследуется управлением полиции Медеуского района по территориальности. Комплекс первичных следственных мероприятий проведен, участники конфликта допрошены. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, с целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных потерпевшей. Досудебное расследование проводится в строгом соответствии с принципами полноты, всесторонности и объективности», - прокомментировали в ведомстве.

В полиции также уточнили, что ход расследования находится на контроле руководства Департамента полиции.