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    12:43, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Девушку избили в караоке-клубе в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы избили девушку в караоке-клубе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Инцидент произошел в одном из караоке-клубов Алматы в ночь на 12 сентября. Об избиении девушка рассказала на своей странице в социальной сети.

    «Девушка ударила в нос мою подругу. Я подошла ней и спросила, зачем она набросилась на мою подругу. В ответ она повернулась ко мне, посадила на танцпол и начала бить», рассказывает девушка.

    Пострадавшая также сообщила о причастности к ее избиению парня девушки.

    Как известно, пострадавшая обратилась с заявлением в полицию.

    Как сообщили в Департаменте полиции города, данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.293 УК РК.

    «Уголовное дело расследуется управлением полиции Медеуского района по территориальности. Комплекс первичных следственных мероприятий проведен, участники конфликта допрошены. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, с целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных потерпевшей. Досудебное расследование проводится в строгом соответствии с принципами полноты, всесторонности и объективности», - прокомментировали в ведомстве.

    В полиции также уточнили, что ход расследования находится на контроле руководства Департамента полиции.


    Теги:
    МВД РК Криминал Алматы Правоохранительные органы
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