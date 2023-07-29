Девушке с сердечным приступом оказали помощь на дороге костанайские полицейские

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области полицейские оказали помощь на дороге девушке, у которой случился сердечный приступ, передает корреспондент МИА «Казинформ» .



В департамент полиции Костанайской области со словами благодарности обратился гражданин Таджикистана Расулов Дододжанович, который рассказал, что они ехали с семьей по трассе. Неожиданно его дочери стало плохо - случился сердечный приступ.

В это время рядом оказались сотрудники полиции Лисаковского отдела полиции, которые находились на патрулировании. Стражи порядка немедленно доставили девушку в больницу, где ей оказали медицинскую помощь.

Участковый инспектор, старший лейтенант полиции Жаслан Болдусов, инспектор по делам несовершеннолетних майор полиции Даньяр Садуокасов и инспектор службы взвода патрульной полиции старший лейтенант полиции Евгении Шитиков прокомментировали этот случай и рассказали, что в связи с проведением в области крупного мероприятия - областной спартакиады «Тын-Целина-2023» в области были усилены меры безопасности, в том числе на дорогах республиканского значения.

«Мы увидели автомашину, которая стояла на обочине, водитель голосовал. Мы подъехали и узнав о серьезности ситуации, сразу доставили девушку в больницу», - добавил Жаслан Болдусов.

В полиции отмечают, что сотрудники полиции города Лисаковска не раз оказывали помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.