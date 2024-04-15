Девушка «захватила» в заложники эвакуированных жителей Кульсары

В центр оперативного управления ДП Мангистауской области поступил тревожный звонок о том, что в одной из гостиниц неизвестные лица с оружием захватили в заложники жителей города Кульсары, эвакуированных с зоны паводков, и требуют денежное вознаграждение. При проверке эта информация оказалась ложной, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками управления по противодействию экстремизму ДП области за совершение ложного звонка в поселке Бейнеу была задержана 22-летняя девушка. Более того, было установлено, что она ранее в автобусе похитила мобильный телефон, с которого совершила анонимный звонок. В настоящее время в отношении нее проводится досудебное расследование по фактам кражи чужого имущества и заведомо ложного сообщения об акте терроризма.

В этот же день в полицию города Актобе с мобильного телефона позвонил мужчина и сообщил о заложенной бомбе в доме по улице Гришина. Этот факт также не подтвердился. За совершение преступления сотрудниками управления по противодействию экстремизму ДП Актюбинской области в нетрезвом состоянии задержан неработающий житель Актобе, ранее судимый за аналогичное преступление. В отношении него возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

Третий факт лжетерроризма зафиксирован в Алматы, где на телефон одной из частных компаний города по мессенджеру WhatsApp пришло сообщение c предложением заминировать торговый центр за крупное денежное вознаграждение. Сотрудниками управления по противодействию экстремизму ДП области Жетысу установлен 9-летний житель Талдыкоргана. К административной ответственности привлечены родители несовершеннолетнего.

МВД напоминает о том, Уголовным кодексом за подобные преступления предусматривается штраф в размере до 5 тысяч МРП (это больше 18 млн тенге), либо ограничение или лишение свободы до пяти лет. Кроме того, по решению суда виновному придется отплатить ущерб, который был нанесен физическим и юридическим лицам в результате акта лжетерроризма.