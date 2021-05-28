Девушка выпрыгнула из окна с восьмого этажа в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау девушка выпрыгнула из окна с восьмого этажа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, трагический случай произошёл в доме 18 микрорайона Алмагуль. Девушка 2002 года рождения выпрыгнула из окна с восьмого этажа. До прибытия бригады скорой медицинской помощи она скончалась на месте происшествия от полученных ран, не совместимых с жизнью.

«По факту смерти человека проводится расследование по статье 105 Уголовного кодекса Республики Казахстан», - проинформировали в департаменте полиции.