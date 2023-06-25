Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Девушка выпала с четвертого этажа в Караганде

Автор:  
Агата Мухамеджанова
25 Июня 2023, 14:48
Девушка выпала с четвертого этажа в Караганде Кадры из видео

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде девушка выпала с 4 этажа. Она находится в коме, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Несчастный случай произошел сегодня в одном из многоэтажных домов по улице Гоголя. 27-летняя девушка выпала с балкона на 4-этаже.

В социальных сетях распространилось видео очевидца. На кадрах парамедики осматривают и увозят пострадавшую в больницу. В управлении здравоохранения прокомментировали состояние девушки.

«У пациентки ушиб головного мозга. Она находится в коме», - сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

В полиции выясняют обстоятельства несчастного случая.

«Данный факт зарегистрирован в полиции. Сейчас выясняются обстоятельства данного инцидента», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.


Происшествия   Караганда  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Ужесточить наказание за незаконное участие в предпринимательской деятельности могут в РК
Ужесточить наказание за незаконное участие в предпринимательской деятельности могут в РК
Молоко в землю: видео прокомментировали в акимате СКО
Молоко в землю: видео прокомментировали в акимате СКО
Перевод ТЭЦ-2 Алматы на газ: акимат выкупит более 600 участков для строительства газопровода
Перевод ТЭЦ-2 Алматы на газ: акимат выкупит более 600 участков для строительства газопровода
В Астане пройдет восточная ярмарка «Елорда базары»
В Астане пройдет восточная ярмарка «Елорда базары»
Назначен руководитель аппарата акима Актюбинской области
Назначен руководитель аппарата акима Актюбинской области
Тарифы на воду завышали в 2-3 раза в ЗКО: прокуратура защитила права потребителей
Тарифы на воду завышали в 2-3 раза в ЗКО: прокуратура защитила права потребителей
Какие проблемы предстоит решить новому акиму Петропавловска
Какие проблемы предстоит решить новому акиму Петропавловска
Назначен глава управления сельского хозяйства и земельных отношений Актюбинской области
Назначен глава управления сельского хозяйства и земельных отношений Актюбинской области
Побег сына Даулета Турлыханова прокомментировали в Минобороны РК
Побег сына Даулета Турлыханова прокомментировали в Минобороны РК