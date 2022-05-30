30 Мая 2022 18:56

Девушка выпала с 12-ого этажа в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске выпала с 12-ого этажа дома и погибла 17-летняя девушка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, сообщение о случившемся поступило сегодня около 5 часов утра. Трагедия произошла в доме по улице Жамбыла. Жительница города скончалась на месте.

«В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по уголовной статье «Доведение до самоубийства». Назначены экспертизы, обстоятельства произошедшего предстоит выяснить в рамках досудебного расследования», - проинформировали в пресс-службе.

В начале мая по этой же статье в Петропавловске завели уголовное дело по факту самоубийства 19-летнего студента колледжа.