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Девушка выпала из окна многоэтажного дома в Актобе

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
18 Августа 2023, 21:12
Девушка выпала из окна многоэтажного дома в Актобе Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Девушка скончалась до приезда бригады скорой помощи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

«18 августа в центр оперативного управления поступило сообщение о том, что с балкона многоэтажного дома упала девушка. Наряд полиции возле указанного дома обнаружил труп 26-летней девушки, упавшей с балкона 7-го этажа девятиэтажного дома», - сообщили в пресс-службе департамента полиции города.

Девушка от полученных травм скончалась до приезда бригады скорой помощи.

Причины и мотивы произошедшего выясняются.


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