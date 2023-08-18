Девушка выпала из окна многоэтажного дома в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Девушка скончалась до приезда бригады скорой помощи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

«18 августа в центр оперативного управления поступило сообщение о том, что с балкона многоэтажного дома упала девушка. Наряд полиции возле указанного дома обнаружил труп 26-летней девушки, упавшей с балкона 7-го этажа девятиэтажного дома», - сообщили в пресс-службе департамента полиции города.

Девушка от полученных травм скончалась до приезда бригады скорой помощи.

Причины и мотивы произошедшего выясняются.