Девушка утонула на Шульбинском водохранилище в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – 20-летняя девушка утонула на Шульбинском водохранилище в Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

7 июля компания из Бескарагайского района приехала отдыхать на Шульбинское водохранилище. Остановившись в неустановленном для купания месте, отдыхающие пошли купаться.

«Отплыв от берега примерно 20 метров, из-за резкого обрыва, девушки стали тонуть. Одну из них парню удалось вытащить из воды. Помощь второй кинулись оказывать рядом отдыхающие мужчины, ныряя за тонувшей, но не смогли ей помочь из-за большой глубины.

Прибывшие к месту спасатели, подняли тело 20-летней девушки с 20-метровой глубины», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, пять человек утонуло за жаркие выходные дни в водоемах Восточно-Казахстанской области.