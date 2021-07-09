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    08:36, 09 Июль 2021 | GMT +6

    Девушка утонула на Шульбинском водохранилище в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – 20-летняя девушка утонула на Шульбинском водохранилище в Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

    7 июля компания из Бескарагайского района приехала отдыхать на Шульбинское водохранилище. Остановившись в неустановленном для купания месте, отдыхающие пошли купаться.

    «Отплыв от берега примерно 20 метров, из-за резкого обрыва, девушки стали тонуть. Одну из них парню удалось вытащить из воды. Помощь второй кинулись оказывать рядом отдыхающие мужчины, ныряя за тонувшей, но не смогли ей помочь из-за большой глубины.

    Прибывшие к месту спасатели, подняли тело 20-летней девушки с 20-метровой глубины», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    Напомним, пять человек утонуло за жаркие выходные дни в водоемах Восточно-Казахстанской области.


    Теги:
    ДЧС МЧС Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Происшествия
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