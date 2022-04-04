Девушка утонула на реке Иртыш в Семее при попытке сделать фото

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – 23-летняя девушка утонула на реке Иртыш в Семее при попытке сфотографироваться, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

«3 апреля в 16:33 в городе Семей в поселке Восточный правый на реке Иртыш при фотографировании провалились под лед две девушки 1999 и 1998 года рождения. До прибытия спасателей ДЧС ВКО на место происшествия, Али Тораев, оказавшийся поблизости бросился на помощь и спас свою дочь, 1998 года рождения, в медицинской помощи она не нуждалась. Когда Али Тораев хотел помочь второй родственнице уже было поздно и из воды им было извлечено тело погибшей», - сообщили в пресс-службе ведомства.

ДЧС ВКО напоминает о мерах безопасности. Весенний лёд очень опасен, не стоит пренебрегать рекомендациями спасателей и рисковать своей жизнью.

«В зимний период в регионе специалистами ДЧС ВКО было проведено более 7000 инструктажей по мерам безопасности и правилам поведения на льду. Ни в коем случае не допускать игр детей на льду», - резюмировали в департаменте по ЧС.

Напомним, вчера в Караганде в ливневом канале утонул 9-летний ребёнок.

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО