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    21:40, 02 Июль 2021 | GMT +6

    Девушка утонула на Бухтарминском водохранилище в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – 24-летняя девушка утонула, соскользнув с надувного матраса на Бухтарминском водохранилище в селе Миролюбовка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

    За последнюю неделю в Восточном Казахстане утонуло 7 человек, из них 2 детей. Последний трагический случай произошел 1 июля в селе Миролюбовка на Бухтарминском водохранилище. Девушку 1997 года рождения унесло далеко от берега, на надувном матрасе, соскользнув с него она утонула.

    «За купальный сезон в области утонуло 12 человек, из них 3 детей. Тонут в основном взрослые люди от 20 до 40 лет. Многие из них тонут от переоценки собственных сил и в состоянии алкогольного опьянения. Что касается детей, то здесь имеет место недосмотр родителей или тех, кто следил за детьми, или вовсе не следил», – Дмитрий Титов – и.о. начальника ДЧС ВКО.

    Специалисты ДЧС ВКО настоятельно просят граждан соблюдать элементарные правила безопасности:

    – купаться можно только на организованных пляжах;

    – нельзя нырять в незнакомых местах и заплывать за буйки;

    – желательно не плавать на надувных матрасах или камерах, особенно это касается детей;

    – ни в коем случае нельзя купаться в нетрезвом виде;

    Лучшее время для купания в жаркую погоду: утро и вечер. Днем же есть риск получить тепловой удар, который может стать причиной не только потери сознания, но и утопления.

    Не оставайтесь равнодушными, если на водоемах замечены дети без присмотра взрослых или тонущий человек.


    Теги:
    МЧС Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Происшествия
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