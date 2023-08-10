Девушка утонула, купаясь ночью на Капшагайском водохранилище

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области купаясь ночью в неустановленном для купания месте утонула девушка 2002 года рождения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Случай произошел на Капшагайском водохранилище. Компания друзей находилась на отдыхе у водоема в неустановленном для купания месте, вблизи зоны отдыха «Пионер».

Находясь в состоянии алкогольного опьянения молодые люди решили искупаться. Не рассчитав свои силы, девушка заплыла на глубину и утонула.

Пятеро молодых людей, нарушивших правила безопасности, были наказаны по статье 412 Кодекса Республики Казахстан «Об административной ответственности».

Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области напоминает, что купание в местах, где выставлены запрещающие щиты (аншлаги) с предупреждениями и запрещающими надписями, а также купание в необорудованных, незнакомых местах запрещено.