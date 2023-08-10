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    13:17, 10 Август 2023 | GMT +6

    Девушка утонула, купаясь ночью на Капшагайском водохранилище

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    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области купаясь ночью в неустановленном для купания месте утонула девушка 2002 года рождения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

    Случай произошел на Капшагайском водохранилище. Компания друзей находилась на отдыхе у водоема в неустановленном для купания месте, вблизи зоны отдыха «Пионер».

    Находясь в состоянии алкогольного опьянения молодые люди решили искупаться. Не рассчитав свои силы, девушка заплыла на глубину и утонула.

    Пятеро молодых людей, нарушивших правила безопасности, были наказаны по статье 412 Кодекса Республики Казахстан «Об административной ответственности».

    Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области напоминает, что купание в местах, где выставлены запрещающие щиты (аншлаги) с предупреждениями и запрещающими надписями, а также купание в необорудованных, незнакомых местах запрещено.


    Теги:
    Алматинская область Происшествия Происшествия, ЧС
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