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Девушка упала в шахту лифта в Атырау
23 Декабря 2018 15:43 2852
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау 22-летняя девушка упала в шахту лифта, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Сообщение о ЧП, которое произошло сегодня в одном из 9-этажных домов микрорайона Авангард, поступило сегодня в 6:05. На место происшествия выехала бригада спасателей. По приезду выяснилось, что девушка, 1996 года рождения, упала в шахту лифта. Спасатели извлекли девушку. Она была доставлена в травматологическое отделение областной больницы», - сообщила пресс-секретарь ДЧС Атырауской области Жанара Каржаубаева.
Фото иллюстративное
Ключевые слова: Атырауская область, Происшествия,
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