РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:48, 11 Апрель 2022 | GMT +6

    Девушка упала с 30-метрового обрыва в Петропавловске

    None
    None
    ПЕТРОПАВВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске с 30-метрового обрыва сорвалась 18-летняя девушка. Ее заметил с противоположного берега реки Есиль местный житель и вызвал полицейских, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, мужчина ждал автопатруль, чтобы показать место, где заметил лежащую девушку.

    «В течение нескольких минут мы спустились по крутому обрыву вниз. Чтобы девушка не получила сильного переохлаждения, мы одели на нее свою одежду и начали ее поднимать наверх. Глина на берегу не давала возможности быстро подняться. Мы по рации сообщили об обстановке в Центр оперативного управления, попросили вызвать спасателей, скорую помощь», - рассказал старший инспектор батальона патрульной полиции Толеген Алдабергенов.

    Совместно со спасателями на специальной платформе пострадавшую подняли на безопасное место. Медики оказали необходимую помощь. Жизни девушки ничего не угрожает. Она уже вернулась к родным.


    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Происшествия, ЧС Видео Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:00
    1 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    Центр ветеранов открыли в Семее
    Сегодня, 04:04
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!