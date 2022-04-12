Девушка упала с 30-метрового обрыва в Петропавловске

ПЕТРОПАВВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске с 30-метрового обрыва сорвалась 18-летняя девушка. Ее заметил с противоположного берега реки Есиль местный житель и вызвал полицейских, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, мужчина ждал автопатруль, чтобы показать место, где заметил лежащую девушку.

«В течение нескольких минут мы спустились по крутому обрыву вниз. Чтобы девушка не получила сильного переохлаждения, мы одели на нее свою одежду и начали ее поднимать наверх. Глина на берегу не давала возможности быстро подняться. Мы по рации сообщили об обстановке в Центр оперативного управления, попросили вызвать спасателей, скорую помощь», - рассказал старший инспектор батальона патрульной полиции Толеген Алдабергенов.

Совместно со спасателями на специальной платформе пострадавшую подняли на безопасное место. Медики оказали необходимую помощь. Жизни девушки ничего не угрожает. Она уже вернулась к родным.